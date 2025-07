Umamusume Pretty Derby | Come creare cavalle da corsa imbattibili

In Umamusume: Pretty Derby, il cuore del gameplay è la modalità carriera, dove ogni scelta fatta durante l’allenamento può determinare il successo o il fallimento della tua cavalla. Ogni run salvata diventa una preziosa risorsa da usare nelle altre modalità , come Storia e Team Trial. Ecco quindi una guida strategica e approfondita per affrontare ogni corsa con intelligenza. Scelta del personaggio, delle carte Legacy e delle carte di supporto. Tutto parte dalla selezione della cavalla. Ogni personaggio ha statistiche uniche e punteggi che lo rendono più o meno adatto a determinate piste, distanze e stili di corsa (es. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Umamusume Pretty Derby: Come creare cavalle da corsa imbattibili

In questa notizia si parla di: umamusume - pretty - derby - corsa

