2025-07-13 16:56:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Dopo le manovre in attacco, il baricentro del calciomercato della Juventus si è abbassato a centrocampo. In attesa di completare le uscite che possano liberare qualche slot, Damien Comolli guarda in Francia. A stuzzicare gli addetti ai lavori bianconeri è Valentin Rongier, giocatore del Marsiglia. Il profilo del francese interessa eccome e visti i rapporti già intercciati con i vertici dell’Olympique per la possibile cessione di Weah, non è detto che la trattativa non possa prendere quota nei prossimi giorni. Ma il calciatore possiede le caratteristiche che Tudor ricerca per rinforzare la mediana? Vediamolo nel dettaglio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – chi è Rongier, il pupillo di Tudor ultima idea Juve