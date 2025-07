Si schiantano contro una tubatura dell' acqua e scappano via Cittadini furiosi | Potevano ucciderci

Una Alfa 147 a folle velocitĂ piena di cittadini extracomunitari si è schiantata contro una delle condotte idriche principali sulla Domiziana a Castel Volturno. Dopo lo schianto, l'auto è stata abbandonata in strada tra i metri cubi d'acqua che fluttuavano in strada. La conduttura è stata poi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: acqua - cittadini - schiantano - tubatura

Publiacqua, posizionati i maxi-tubi: "Un grazie ai cittadini che hanno ridotto i consumi di acqua" - Sono terminate giĂ all'ora di pranzo di oggi le operazioni di taglio delle grandi tubazioni DN 1200 (1 metro e 20 centimetri di diametro) sui cantieri paralleli di Piazza Beccaria e Piazza Donatello a Firenze.

Publiacqua, posizionati i maxi-tubi: "Un grazie ai cittadini che hanno ridotto i consumi di acqua" - Sono terminate giĂ all'ora di pranzo di oggi le operazioni di taglio delle grandi tubazioni DN 1200 (1 metro e 20 centimetri di diametro) sui cantieri paralleli di Piazza Beccaria e Piazza Donatello a Firenze.

Firenze, acqua: disagi per lavori dal 9 all’11 maggio. Undici autobotti a disposizione dei cittadini. Ecco dove - Undici autobotti saranno a disposizione dei cittadini, a Firenze, in concomitanza dei lavori previsti dal 9 all'11 maggio 2025, finalizzati al rinnovo e potenziamento dell''Autostrada dell'acqua' nel centro di Firenze L'articolo Firenze, acqua: disagi per lavori dal 9 all’11 maggio.

Si schiantano contro una tubatura dell'acqua e scappano via. Cittadini furiosi: Potevano ucciderci; Raffica di tubi esplosi a Genova, Iren: “Colpa della rete vecchia ma ci sono anche altri fattori”; Allagata via Ostiense per tubatura rotta, strada chiusa tra via Lepidio e Ostia Antica.

Perdita acqua da tubature (egea) - Edilportale Forum - Premetto che non ho grandi conoscenze a riguardo di idraulica e tubature, quindi chiedo di essere pazienti. Si legge su edilportale.com

Esplode la tubatura, enorme getto di acqua dal terreno - Il Mattino - E’ scattata l’emergenza idrica a seguito del danno di vaste dimensioni all'acquedotto in località Vallone Vesce del Comune di Fragneto l'Abate. Secondo ilmattino.it