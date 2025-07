Sarà anche una delle sue piste preferite, ma quanto compiuto da Marc Marquez tra sabato e domenica merita di essere sottolineato, perché il trentaduenne spagnolo ha letteralmente umiliato la concorrenza. Nella Sprint ha sbagliato la prima staccata, arrivando lunghissimo, eppure ha vinto comunque. Non ha voluto accontentarsi, soffiando il mini-successo a Marco Bezzecchi proprio in extremis. Domenica, poi, la superiorità del Trueno de Cervera è stata mortificante. Lui ha tenuto il suo passo e chi non si è arreso a priori è saltato per aria. Bagnato o asciutto non ha fatto la differenza, il veterano iberico si è dimostrato di un livello superiore indipendentemente dalle condizioni e dalla lunghezza della competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, la supremazia di Marc Marquez è umiliante. Fa e disfa a piacimento, gli avversari sono impotenti