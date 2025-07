Concorso ed motoria scuola primaria | elenco degli idonei per assunzioni in ruolo dall’anno scolastico 2025 26

Graduatorie di merito regionali del concorso per docenti di educazione motoria alla scuola primaria, di cui al DDG 1330 del 4 agosto 2023 e DM 80 del 30 marzo 2022: alcune sono state giĂ utilizzate per le assunzioni dell'anno scolastico 202425. Nell'anno scolastico 202526 si continuerĂ con lo scorrimento, mentre il Decreto Scuola n. 452025 ha definito l'integrazione della graduatoria con i candidati idonei che hanno superato le prove e il suo utilizzo ad esaurimento. L'articolo Concorso ed. motoria scuola primaria: elenco degli idonei per assunzioni in ruolo dall’anno scolastico 202526 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

