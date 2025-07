Milan sbarca il terzino per Allegri | svolta dalla Francia

Una nuova occasione in casa Milan per ambire a grandi palcoscenici. Spunta l’intreccio per il nuovo terzino dalla Francia: l’immediata operazione NovitĂ interessanti dalla Francia per svoltare subito. Il ds Tare è alla ricerca continua di un valido sostituto di Theo Hernandez: ecco l’idea interessante proveniente dalla Ligue1 per incrementare il tasso tecnico della rosa del Milan. Conosciamo subito la svolta possibile per chiudere subito il nuovo affare per Max Allegri. – Lapresse – calciomercato.it  L’addio di Theo Hernandez ha cambiato i piani del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, sbarca il terzino per Allegri: svolta dalla Francia

In questa notizia si parla di: milan - francia - terzino - allegri

Milan, Sarri nuovo allenatore: innesto dalla Francia per convincerlo - Il Milan sta pensando giĂ al futuro ed in tal senso avanza la candidatura di Maurizio Sarri come allenatore.

Calciomercato Milan, nomi caldi da Germania e Francia - Calciomercato Milan, ecco i nuovi nomi dalla Germania e dalla Francia per il nuovo attacco Nonostante il forte investimento fatto a gennaio per assicurarsi Santiago Gimenez dal Feyenoord, il Milan non esclude un nuovo intervento di calciomercato per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, nomi caldi da Germania e Francia - Calciomercato Milan, ecco i nuovi nomi dalla Germania e dalla Francia per il nuovo attacco Nonostante il forte investimento fatto a gennaio per assicurarsi Santiago Gimenez dal Feyenoord, il Milan non esclude un nuovo intervento di calciomercato per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

DALLA FRANCIA - Il #Milan ha presentato un'offerta di 15 milioni di euro per il terzino destro dello Strasburgo, Guéla #Doué. Il giocatore piace molto a Massimiliano Allegri per la sua qualità nei duelli, nella costruzione del gioco e per la sua versatilità . Fonte: L Vai su Facebook

Chi è Vittorio Magni, il terzino destro del Milan convocato da Allegri in prima squadra: ruolo e caratteristiche del classe 2006; L'Equipe - Il Milan ci prova per Guela Doué: offerta allo Strasburgo, piace ad Allegri; Theo e il Milan: tra orgoglio rossonero, Mondiale alle porte e scelte decisive.

Milan, sbarca il terzino per Allegri: svolta dalla Francia - Spunta l'intreccio per il nuovo terzino dalla Francia: il dettaglio ... calciomercato.it scrive

Milan, due terzini dalla Francia: Allegri li vuole subito - Massimiliano Allegri ha iniziato da qualche settimana il suo lavoro al Milan e sta già lasciando l'impronta: ora vuole i colpi dal mercato. Da calcionow.it