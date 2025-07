Chi era Aurora Passanti morta carbonizzata nell'incidente a Modena | ancora grave il ragazzo alla guida

Aurora Passanti è la ragazza di 25 anni morta carbonizzata nel tragico incidente stradale di ieri domenica 13 luglio nel Modenese. Viveva con la mamma a Zocca, un piccolo comune in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

