WWE | Stephanie Vaquer vince la battle royal di Evolution e va per il titolo a Clash in Paris

La superstar cilena elimina per ultima Lash Legend conquistando un’opportunitĂ titolata. Stephanie Vaquer ha trionfato nella 20-Woman Battle Royal a WWE Evolution 2025, guadagnandosi un match per il Women’s Championship al prossimo WWE Clash in Paris. La battaglia reale ha visto alcune delle migliori atlete di WWE, NXT e persino la Hall of Famer Nikki Bella darsi battaglia per oltre 15 minuti. Un match ricco di momenti spettacolari. La battle royal è iniziata con Nia Jax che ha subito eliminato Tatum Paxley e Izzi Dame, mostrando la sua forza dominante. Uno dei momenti piĂą creativi è arrivato quando Kelani Jordan è stata buttata fuori dal ring ma è atterrata tra le braccia di Paxley e Dame, finendo sul tavolo di commento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Stephanie Vaquer vince la battle royal di Evolution e va per il titolo a Clash in Paris

