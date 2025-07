Le mani dell’Iran sull’America Latina | Hezbollah droni e basi segrete in Venezuela e Brasile

La presenza dell’Iran e del suo proxy Hezbollah non è una novità in America latina, ma adesso, con un Medio Oriente incendiato, minaccia di ampliare la sua influenza. L’allerta è alta nella regione che non ha mai dimenticato due sanguinari attentati degli anni Novanta. 1992: i terroristi sciiti distrussero l’ambasciata israeliana a Buenos Aires causando la morte di 29 civili. 1994: un furgone carico di tritolo esplose nel parcheggio dell’Associazione mutualità israelita argentina (Amia) e della Delegazione delle associazioni israelite argentine, portandosi via altre 85 vite. «È possibile prevede un impatto propagandistico e un aumento del terrorismo», spiega a Panorama l’analista Emanuele Ottolenghi, senior advisor di 240 Analytics, piattaforma di elaborazione dati per identificare finanziamenti del terrorismo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Le mani dell’Iran sull’America Latina: Hezbollah, droni e basi segrete in Venezuela e Brasile

Israele e Stati Uniti d'America continuano con il loro imperialismo. Israele attacca l'iran, gli Stati Uniti si preparano per Panama e Groenlandia - Il discorso unico politicamente corretto ed eticamente corrotto va rovesciato. L'ordine del discorso politicamente corretto va ripetendo che Russia e Iran sono due stati canaglia, rappresentanti un pericolo per la pace nel mondo.

La guerra tra Israele e Iran apre una nuova frattura nell'America trumpiana: quella tra interventisti e isolazionisti - Donald Trump è arrivato al G7 lamentandosi del fatto che Vladimir Putin è trattato troppo male dai partner occidentali che non vogliono la pace ( poco dopo il presidente russo ha colpito di nuovo Kyiv: 14 morti ), se n'è andato in anticipo perché vuole fermare la guerra tra Israele e l'Iran non si sa bene come ma sicuramente non per le ragioni che ha citato Emmanuel Macron (il presidente francese “non ha idea del perché io sia ora in viaggio, ma di certo non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco, è molto più grande di questo: che lo voglia o no, Emmanuel non lo capisce mai”), e intanto ha scatenato un altro conflitto, senza bombe ma con effetti deleteri sulla già poco credibile Amministrazione americana: contro Tucker Carlson, “kooky Carlson”, lo strambo.

La guerra Iran-Israele divide l’America Latina. Caracas e Buenos Aires poli opposti. Pressioni sul Messico - La guerra tra Iran e Israele ha già diviso l’ America Latina: le cancellerie della regione si sono schierate con Teheran o Tel Aviv a seconda dell’alleanza di riferimento.

