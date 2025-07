la sfida dei prestiti alle pmi

Ma su cosa i banchieri dovrebbero concentrare l'attenzione e dunque l'attività? Secondo ragionevolezza la risposta dovrebbe essere scontata: sull'erogazione del credito. La realtà dice che le cose non stanno propriamente così. L'erogazione del credito a imprese, a quelle di più ridotte dimensioni (il problema non tocca le realtà cosiddette grandi) e alle famiglie normali, è perlomeno deficitario. E non da oggi. Sta scritto nella storia del Belpaese. Il ministro Giorgetti, intervenuto all'assemblea dell'Abi, si è rammaricato di questo deficit di attenzione. Ha detto: «L'economia non cresce grazie al risparmio in sé, ma quando viene raccolto per essere prestato e investito». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

