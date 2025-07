26° Corso di Formazione per Amministratori Condominiali ed Immobiliari

Negli ultimi mesi, si è tenuto il 26° corso di formazione per Amministratori Condominiali ed Immobiliari presso la sede di ANACI Bergamo (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). Un’iniziativa mirata a fornire le competenze necessarie per gestire efficacemente condomini e complessi residenziali. Il programma si articola in un percorso formativo che include anche esercitazioni pratiche e simulazioni. La partecipazione al 26° corso è stata numerosa. I corsisti hanno dimostrato grande impegno, motivazione e determinazione nel completare il percorso con successo. Il principale obiettivo del corso era quello di preparare i partecipanti ad affrontare le sfide della professione di amministratore condominiale, garantendo una gestione professionale, efficace e all’avanguardia nel rispetto delle normative vigenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - 26° Corso di Formazione per Amministratori Condominiali ed Immobiliari

Amministratori di sostegno, al via un corso di formazione per cittadini - Arezzo, 28 aprile 2025 – Un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto ai cittadini dell'Asl Toscana sud est: è l'iniziativa promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali di Asl Tse in risposta alle richieste della Regione Toscana di realizzare attività specifiche per la formazione di persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno da inserire negli appositi elenchi.

