Bundesliga 2024 25 il Bayer Leverkusen batte in rimonta l’Heidenheim | tripletta di Schick

Leggi su Sportface.it

Dopo tre pareggi consecutivi, il5-2 ine si porta a 20 punti al termine dell’undicesima giornata di. La partita è iniziata malissimo per gli uomini di Xabi Alonso, sotto di due gol nei primi venticinque minuti: al 10? è Dorsch a sbloccare il risultato, mentre al 21? la rete del 2-0 porta la firma di Honsak. Alla mezz’ora inizia ladelnel segno di Palacios (30?) e soprattutto di, autore di una(32?, 52? e 72?) prima del 5-2 definitivo siglato da Xhaka.Segnali di crisi invece per il Lipsia, che perde la seconda partita nelle ultime tre (un pareggio completa il trittico). A far festa è l’Hoffenheim che4-3 la prossima avversaria dell’Inter in Champions League. Decisive le reti di Hlozek (15? e 82?), Nusa (19?), Bruun Larsen (87?).