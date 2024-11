Ilrestodelcarlino.it - Blitz nel canile abusivo, salvati sette cuccioli: “Obiettivo dare loro una casa”

Ferrara, 23 novembre 2024 – “Hanno appena tre mesi, sono piuttosto magri. In questo momento sono nella nostra nursery, stiamo verificando lecondizioni di salute”, Francesca Guglielmini, avvocato, presidente della Lega del Cane di Ferrara, ha aperto le porte aiin arrivo da Bondeno. Ora sono circondati d’affetto, mentre procedono cure e controlli. Isono ospitati nella struttura di Ferrara, in via Conchetta, dopo che Simone Saletti, sindaco di Bondeno, ha firmato due ordinanze che hanno disposto iltrasferimento. “Erano in cattive condizioni igienico-sanitarie”, precisa il Comune di Bondeno. E l’obbligo di spostarli in un luogo idoneo riguarda anche altri dodici cani. La decisione di Saletti dopo i sopralluoghi nei giorni scorsi nei canili di Santa Bianca e Cantalupo.