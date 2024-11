Nerdpool.it - Arcane – Ecco quali nuove regioni di League of Legends potrebbero essere visitate dopo la fine della serie

Leggi su Nerdpool.it

L’adattamento animato di Studio Fortische sulla storia di Piltover e Zaun diofè stato a dir poco rivoluzionario. Con sole due stagioni è riuscito a dare vita ad alcuni dei campioni più iconicie ad adattare le loro storie originali con riscritture sensate e modernizzate, accolte con grande fervore da ogni angolo del fandom. Oltre alla scrittura stellare, latà dell’animazione è stata sempre splendida, migliorando latà in ogni singolo episodio. Ora cheha finalmente iniziato a concludere la sua storia e si sta avviando verso il gran finale, i fan hanno iniziato a speculare su cosa Riot Games potrebbe progettare per la sua prossimatelevisiva.Per chi non ha familiarità con il vasto mondo diof, gli eventi del gioco si svolgono a Runeterra, un’ambientazione high fantasy con tredici, tra cui Zaun e Piltover.