Addio a Colin Chilvers pioniere degli effetti speciali di Superman e Michael Jackson

Fort Erie (Ontario) –, leggendario autoreche ha rivoluzionato il cinema con il suo lavoro in film comee X-Men, è scomparso il 19 novembre all’età di 79 anni. La notizia è stata diffusa dal nipote Chris Corbould, a sua volta un maestro nel campovisivi e vincitore di un Oscar per Inception.“Devo tutto a mio zio, che ha ispirato la mia carriera quando mi invitò sul set di Tommy nel 1974”, ha dichiarato Corbould, ricordando l’uomo che lo introdusse nel mondo del cinema.Un Oscar per far volareNato a Londra nel 1945,si era formato all’Hornsey College of Art prima di iniziare come assistente agliin film come L’ispettore Clouseau (1968) e I lunghi giorni delle aquile (1969). Ma il vero salto arrivò con(1978) di Richard Donner, dove realizzò la straordinaria illusione del volo di Christopher Reeve.