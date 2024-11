Zonawrestling.net - WWE: Dopo Finn Balor e JD McDonagh anche Lyra Valkyria tornerà in OTT

Leggi su Zonawrestling.net

la wrestler irlandese di Rawa lottare in Over The Top Wrestling all’evento OTT The Homecoming il 21 Dicembre, che si svolgerà a Dublino.A renderlo pubblico sono stati proprio i canali social della OTT.The Homecoming Dec 21st #Dublin Be There! #OTT pic.twitter.com/wkUcKLnBIB— OTT WRESTLING (@OTTwrestling) November 22, 2024e JDad Ottobre,viene “prestata” dalla WWE alla federazione irlandese.che è stata OTT Women’s Champion non combatte per la federazione dal 2019.