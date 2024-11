Ilfattoquotidiano.it - Va in pensione la “voce” di Milhouse dei Simpson, l’addio di Matt Groening: “Lo ha reso esilarante e reale. Ci mancherà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La doppiatrice statunitense dideiva in. Già, personaggio maschile efemminile. Si tratta di Pamela Hayden che nel cartone animato più giallognolo e amato d’America presta la suada 35 anni anche ad altri personaggi come Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey e Malibu Stacy. Il 24 novembre la Hayden lascerà Iprestando il suo versatile doppiaggio nell’ episodio di Treehouse of Horror. “È stato un onore e una gioia aver lavorato a uno show così divertente, spiritoso e innovativo”, ha affermato la settantenne Hayden.“Pamela ci ha fatto ridere un mondo con, lo sfortunato ragazzo con il naso più grande di Springfield. Lo ha. Ci”, ha spiegato il creatore dello show,apparve per la prima volta in uno spot pubblicitario della Butterfinger nel 1989 e prese il nome dall’ex presidente degli Stati Uniti RichardNixon.