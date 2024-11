Lanazione.it - Università di Pisa, tre nuove ambasciatrici Circle U.

, 22 novembre 2024 - L’didà il benvenuto alle treU., pronte a promuovere le iniziative dell’Alleanza Universitaria Europea all’interno della comunità studentesca. Agata Merian Bernacca, Susanna De Luca e Anna Terroni sono entrate infatti a far parte del gruppo deiU. Ambassadors, che opera in ciascuna delle noveche compongono l’Alleanza Europea. Il ruolo dellesarà fondamentale per aumentare la visibilità diU. e stimolare una maggiore partecipazione degli studenti e delle studentesse alle numerose attività promosse dall’Alleanza, con il supporto degli uffici dell’Ateneo. Con il lancio dell’Open Campus, infatti, sta crescendo l’offerta formativa diU., con numerosi corsi online, Summer e Winter Schools e tante occasioni di mobilità a disposizione dell’intera comunità studentesca dell’Alleanza.