Underpainting | la tecnica che riscrive le regole del no make up

È vero, in molti casi il-up naturale richiede meno attenzione. Ma non è sempre così. Nel caso dell’, già virale su Instagram e TikTok grazie al-up artist Patrick Ta, non è affatto così: questasi rivela l’unione tra arte e trucco. Nonostante il termine sia stato coniato da poco, questaaffonda le sue radici nelle pratiche-up degli ultimi decenni. La sua recente diffusione a livello mediatico, però, ha riscritto ledel no-up (non quello acqua e sapone, ovviamente, ma quello più elaborato). Semplice in apparenza, l’richiede più precisione di quel che sembra. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.: cos’è e perché sta rivoluzionando il contouring tradizionaleL’, letteralmente dipingere sotto, consiste nell’applicare prodotti come bronzer, blush e illuminante direttamente sulla pelle, prima del fondotinta.