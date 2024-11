Gamberorosso.it - Un piccolo allevatore siciliano con 40 vacche è salito sul podio dei mondiali del formaggio

Ilpiù buono del mondo ai World Cheese Awards 2024 è un pecorino del Paese che ha ospitato il premio: Queijo de Ovelha Amanteigado. Ma i formaggi italiani, nel contest appena concluso a Viseu, in Portogallo hanno ottenuto un vero e proprio medagliere “olimpico” con 118 titoli per la Nazionale Parmigiano Reggiano, con un record di 5 Super Gold mai raggiunto prima da un singolo. Ottimo anche il bilancio di CheeseItaly, la Nazionale Italiana Formaggi con prodotti in gara provenienti da Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Ed è proprio in Sicilia che fra i premiati ha colto la nostra attenzione una piccola azienda nella provincia di Ragusa. Abbiamo raggiunto il giovane titolare per conoscere meglio ilvincitore e la sua attività.La Medaglia d’Argento alIl Cosacavaddu ibleo stagionato ha vinto la medaglia d’argento come giocatore libero nella Nazionale Italiana Formaggi, CheeseItaly.