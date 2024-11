Ilfoglio.it - Terreni fertili. Segui in diretta l'evento del Foglio a Milano

Leggi su Ilfoglio.it

Oggi, venerdì 22 novembre, dalle 9,30 alle 13,00 Sala delle Colonne presso la sede di Banco BPM via San Paolo 12 a, Antonio Pascale (curatore di Agri) ci guiderà nel ri-raccontare l'agricoltura italiana, con uno sguardo serio, ampio e soprattutto divulgativo, con l'obiettivo di far conoscere a tutti questo patrimonio “colturale”, con le sue innovazioni, i suoi talenti, la sua spinta a creare un’Italia nuova. La storia dell’agricoltura muove il mondo e, con esso, l'agricoltura sta cambiando moltissimo. Ma spesso tendiamo a dimenticarlo. Racconteremo, dunque, alcune belle storie di agricoltura, fondamentali per delineare la mappa del nuovo mondo che si sta muovendo. I nostri ospiti: Vittoria Brambilla, Scienziata ricercatrice, Università degli Studi diLuca Brondelli di Brondello, Vicepresidente Nazionale di Confagricoltura Elena Buscemi, Presidente del Consiglio comunale diDomenico De Angelis, Condirettore Generale di Banco BPM Stefania De Pascale, Professoressa di Orticoltura e Floricoltura, Università di Napoli "Federico II" Lucia Galasso, Antropologa dell'alimentazione Lodovica Gullino, Professoressa di Patologia vegetale, Università di Torino Giuseppe L’Abbate, Imprenditore, già Sottosegretario all'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura Albino Maggio, Professore di agronomia e coltivazioni erbacee, Università di Napoli "Federico II" Alfonso Pascale, Storico dell’Agricoltura Marco Pasti, Imprenditore e Presidente di Confagricoltura Venezia Mario Pezzotti, Commissario Crea Debora Piovan, Agronoma, Imprenditrice Giovanni Pomella, Amministratore Delegato Lactalis Italia Sergio Saia, Professore associato di agronomia e coltivazioni erbacee, Università di Pisa Pierluigi Sassi, Amministratore delegato Timac Agro Italia Michele Sellitto, Direttore del Museo del Suolo di Pertosa - Auletta Paolo Valfrè, PhD student, Università di Torino Stefano Vittucci, Consumer & Health Sector Leader di EY Italia