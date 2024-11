Gaeta.it - Spese miliardarie per l’incoronazione di re Carlo III, e le polemiche sui costi pubblici

Facebook WhatsAppTwitter Il recente evento di incoronazione di reIII ha sollevato un acceso dibattito in Gran Bretagna riguardo aisostenuti dal governo. Con una spesa complessiva di ben 72 milioni di sterline, ovvero oltre 85 milioni di euro, questo evento è il primo del suo genere dal 1953, quando fu incoronata la regina Elisabetta II. Le cifre emerse dal Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport evidenziano la portata della manifestazione e la reazione del pubblico riguardo all’impatto economico di una celebrazione di tale entità.Dettagli deidelIl Dcms ha comunicato che circa 50,3 milioni di sterline, equivalenti a circa 63 milioni di euro, sono stati destinati alla gestione e al coordinamento del. Questa somma rappresenta una parte significativa del bilancio, ma non è l’unico costo da tenere presente.