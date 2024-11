Oasport.it - Speed skating, Lollobrigida davanti a Fontana nei 1500 di Coppa del Mondo a Nagano

Calato il sipario sulla prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di(Giappone), tappa inaugurale delladeldi. Un day-1 in cui in casa Italia vanno segnalati dei risultati interessanti, distribuiti in particolar modo nelle Division-B delle specialità in programma in questo primo giorno nipponico.Il riferimento è in particolare è aimetri femminili, dove Francescaha colto un ottimo secondo posto con il crono di 1:57.73, distanziata di appena 0.33 dalla vetta occupata dalla kazaka Nadezhda Morozova (1:57.40). Bene anche nel suo esordio internazionale nel pattinaggio di velocità pista lunga, Arianna. La campionessa valtellinese si è classifica in quinta posizione con il crono di 1:58.85. Ha concluso in ventitreesima posizione Veronica Luciani (2:03.