Sorteggio quarti e semifinali Nations League 2024 2025 oggi in tv | canale orario e diretta streaming

Leggi su Sportface.it

Ildeie delledella Lega A e degli spareggi Lega A/B, Lega B/C e Lega C/D dellasi terràe sarà trasmesso in tv: ecco le informazioni su. C’è grande attesa per conoscere quale sarà il cammino dell’Italia, qualificata per idi finale, sia a marzo nell’accoppiamento contro una delle teste di serie (Germania, Spagna o Portogallo), che eventualmente in Final Four a giugno. Sarà anche l’occasione a Nyon per sorteggiare gli accoppiamenti degli spareggi delle leghe inferiori.COME SEGUIRE IN TV ILIldellasarà visibile alle ore 12 di venerdì 22 novembre intv in pay su Sky Sport 24 consu Sky Go. Disponibile anche lagratuita sulYoutube dell’Uefa.