Gaeta.it - School Experience 4: un festival del cinema per combattere la dispersione scolastica

Facebook WhatsAppTwitter Il4, organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni, ha l’obiettivo di utilizzare ilcome strumento educativo per affrontare lae stimolare la creatività dei ragazzi. Questo evento itinerante è parte del Piano Nazionalee Immagini per la Scuola, ed è sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dopo aver aperto le porte a Taranto e a Porto Torres, la prossima tappa si svolgerà a Cittanova, in Calabria, dal 25 al 29 novembre, coinvolgendo migliaia di studenti.Gli obiettivi di4Ilnasce per rispondere a una necessità concreta: incoraggiare i giovani a impegnarsi nel percorso educativo attraverso il linguaggiotografico.4 si propone di fornire agli studenti gli strumenti per comprendere e interpretare una realtà in continuo mutamento.