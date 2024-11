Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra auto tra Correggio e Reggio, due uomini feriti

Emilia), 22 novembre 2024 -fracon due, in serata a Budrio di, al confine con il territorio di. Per cause al vaglio della polizia locale verso le 19 si sono scontrate una Opel Astra e una Dmc, finite in parte fuori dalla carreggiata dopo l’impatto. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con l’intervento di un’ambulanza della Croce rossa e del personale dell’medica. Dopo le prime cure, i due conducenti – un trentenne e un quarantenne, residenti a– sono stati caricati a bordo dell’ambulanza e trasportati al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per completare gli accertamenti clinici e le medicazioni. Uno dei dueha riportato traumi giudicati di media gravità. Più lievi le ferite riportate invece dall’altromobilista.