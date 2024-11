Nerdpool.it - Robert Pattinson entra nel cast del prossimo film di Christopher Nolan (e cosa succede con The Batman Parte II)

è stato scritturato per ildi, unendosi a un ensemble di stelle che già comprende Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya e Lupita Nyong’o. Secondo The Hollywood Reporter, il quartetto composto da, Damon, Hathaway e Holland è il protagonista del, mentre Nyong’o e Zendaya avranno ruoli di supporto. Si dice cheabbia come obiettivo “la prima metà del 2025” per iniziare la produzione.Questo progetto misterioso segna la seconda collaborazione dicon. In precedenza ha recitato nelTenet del 2020 del regista, interpretando Neil accanto al Protagonista di John David Washington. La Universal si è assicurata una data di uscita a metà luglio per l’ultimodi, posizionandolo come uno dei principali tentpoles dello studio per l’estate.