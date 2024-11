Rimini-Vis Pesaro oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi-Vis, match dello stadio Romeo Neri valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. La formazione romagnola sta disputando una buona stagione tra alti e bassi e sta cercando di difendere l’attuale piazzamento playoff, per questo andrà a caccia della vittoria in una sfida contro una potenziale rivale-Vis, come seguire il matchLa squadra marchigiana, dal suo canto, arriva dal pareggio per 1-1 ottenuto in casa contro l’Ascoli e spera di tornare al successo, in modo tale da difendere l’attuale piazzamento che significherebbe qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 22 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253.