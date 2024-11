Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, sale la febbre da derby. Già 1.200 tifosi pronti per il Cesena

di Giuseppe Marotta Quello adi domani (ore 17.15) sarà unche si prospetta divertente sia sugli spalti, con la grande cornice di pubblico attesa, sia sul campo. Sono 1.191 igranata che hanno acquistato il biglietto: c’è tempo fino alle ore 19 di oggi per il settore ospiti (Official Store o Vivaticket). Considerati gli 8.548 abbonati bianconeri, e i circa 3.000 biglietti venduti in totale, si va verso i 12mila spettatori, ma probabilmente il numero aumenterà. Poi il campo, dicevamo: laha ancora qualche problema e deve trovare una continuità di prestazioni che consentirebbe di evitare quei black out tanto scomodi (vedi i due gol presi a Bari in 3 minuti), ma l’impostazione è sempre quella di una squadra che vuole giocarsela anche in trasferta. Il, dal canto suo, ha segnato ben 22 gol, meno solo di Pisa e Sassuolo (25).