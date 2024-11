Gamberorosso.it - Quando Milano congela: le migliori cioccolate calde per resistere

L’inverno si fa strada in anticipo sul Nord Italia, con la neve che ha già imbiancato buona parte della Lombardia, perfino a bassa quota. A, le temperature scendono e con loro cresce la voglia di rifugiarsi in un angolo caldo.Ecco nove indirizzi - tra pasticcerie storiche e caffetterie - dove la cioccolata calda è il protagonista e l’atmosfera è perfetta per una pausa in attesa del Natale.LediClivati 1969Uno storico baluardo della caffetteria in città. Qui, la cioccolata è fatta con ingredienti di alta qualità e può essere arricchita con panna montata artigianale o una spolverata di cannella. La sala interna, dal fascino retrò, è il posto giusto per rallentare i ritmi frenetici della giornata.Viale Coni Zugna, 57Hotel Principe di Savoia - Dorchester CollectionA Natale, il Principe di Savoia si veste di magia.