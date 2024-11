Lettera43.it - Puff Daddy, le accuse della cantante Dawn Richard: «Palpeggiata e aggredita»

Emergono dettagli sulle aggressioni diche condivise con il rapper il palco nel trio Diddy – Dirty Money dal 2009 al 2012 e che fece parte a più ripresegirl band Danity Kane, gestita dalla Bad Boy Record del divo. L’artista, che ha denunciato aggressioni e minacce a settembre, avrebbe vissuto un periodo molto difficile durante la collaborazione con Sean Combs, tanto da esserne «completamente terrorizzata». A fornire i dettagli è Lisa Bloom, legale di, che ha parlato al programma NewsnightBbc. «L’hae afferrata esessualmente. Non solo non le ha dato i soldi che le spettavano e le aveva promesso, ma le ha impedito persino di mangiare e dormire, trattandola in modo disumano e orribile».e i suoi avvocati hanno respinto le, definendole «infondate e false».