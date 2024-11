Gaeta.it - Panico in farmacia a Latina: intervento dei soccorsi per una paziente psichiatrica

Facebook WhatsAppTwitter Una situazione di emergenza ha coinvolto nel pomeriggio di ieri laSan Marco di, dove unadel servizio di Psichiatria dell’ospedale Goretti ha suscitatotra i clienti. L’incidente ha richiesto l’tempestivo di ambulanze, polizia locale e carabinieri, mobilitati per ripristinare la calma e garantire la sicurezza dei presenti.La crisi dellae la reazione della comunitàIl pomeriggio si è trasformato in un momento di grossa apprensione per gli avventori dellaSan Marco. Stando alle testimonianze, una donna, in cura presso l’ospedale di, si è allontanata in modo imprevedibile dalla struttura sanitaria. Entrata nella, ha iniziato a dare in escandescenza, suscitando un immediato allarmismo.