Abruzzo24ore.tv - Notaresco, tragedia familiare: si spegne il pensionato che aveva perso la moglie

Teramo - Dopo quattro giorni di coma, il 65enne non ce l’ha fatta: il dolore per la perdita dellagli era insopportabile. Una storia di dolore e amore Un dramma umano si è consumato a, dove un uomo di 65 anni, iniziali A.D., è deceduto dopo quattro giorni di coma presso l’ospedale Mazzini di Teramo. Ilsi era sparato alla testa, incapace di superare il dolore per la recente perdita della, scomparsa poche settimane prima a causa di una grave malattia. Il gesto estremo è avvenuto davanti all’abitazione in cuicondiviso la vita con la compagna, situata in una zona periferica del comune abruzzese. Quella casa, un tempo luogo di affetto e ricordi, è divenuta teatro di unache ha scosso l’intera comunità. Un intervento disperato Dopo l’atto drammatico, l’uomo era stato trasportato d’urgenza al nosocomio teramano e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.