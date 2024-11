Napolipiu.com - Napoli-Roma, inedito di Pino Daniele risuonerà al Maradona

Leggi su Napolipiu.com

L’omaggio al cantautore napoletano prima del match: domani alla Warner Music la presentazione del brano, domenica l’anteprima allo stadio.Un branodiverrà presentato domenica alprima di. L’omaggio al cantautore a quasi 10 anni dalla scomparsa.A quasi dieci anni dalla scomparsa di, ilsi prepara a rendergli uno speciale omaggio. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, prima della sfida traverrà presentato in anteprima un branodel grande cantautore napoletano.La canzone, che verrà svelata per la prima volta domani alla Warner Music,domenica in uno stadio sold out da giorni, con oltre cinquantamila spettatori pronti ad accogliere questa preziosa novità nei momenti che precederanno il fischio d’inizio.