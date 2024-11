Ilfattoquotidiano.it - “Mi mancano le piccole cose insieme”: Serginho e il dolore per la perdita del figlio Diego

“Perdere unè unche non si può descrivere a parole. Non c’è spiegazione e devi trovare comunque la forza di andare avanti”. Un’affermazione tanto straziante quanto consapevole quella di Sergio Claudio dos Santos, per tutti, che con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha ricordato il, scomparso l’8 agosto 2024 a soli 20 anni per un’infezione ai polmoni.“Tre mesi senza di te, mio adorato. Mile. Chiedo a Dio ogni giorno di insegnarmi a convivere con questo vuoto”. Comincia così il messaggio condiviso sui social dall’ex calciatore del Milan, per poi confessare che solo la fede e l’affetto di chi lo circonda riescono a sostenerlo. Finora, solo la madre del 20enne Paiva si era espressa, attribuendo all’eccessivo uso che il ragazzo faceva della sigaretta elettronica una delle cause che lo hanno portato alla morte: “Ha avuto un’infezione, il suo corpo stava reagendo, ma i suoi polmoni sono collassati, non hanno retto per l’eccessivo utilizzo del dispositivo elettronico“.