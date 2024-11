Mediterraneo esce l’album ‘Donne e Motori’ | Un mondo a misura d’uomo

Leggi su Funweek.it

Dal 22 novembre è disponibile su tutte le piattaformeil nuovo album del cantautore, pubblicato da Zefiro in collaborazione con Island Records / Universal Music Italia.Con questo progetto,accompagna l’ascoltatore in un viaggio nella memoria, evocando un’Italia autentica, fatta di emozioni vissute senza filtri, suoni analogici e storie legate alla tradizione. Un racconto che celebra una vita lontana dal ritmo frenetico delle metropoli, riscoprendo i gesti genuini e le atmosfere di un tempo.è un omaggio a un’Italia che profuma di meccanica, di mani sporche di olio, di tramonti ammirati in sella a una Vespa. Il disco esplora le emozioni di una generazione cresciuta tra gli anni ’90 e i ricordi degli anni ’60, periodo in cui il contatto umano era il cuore delle relazioni.