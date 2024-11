Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, Ferrari a caccia di conferme sulla Strip

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.46 Qualche difficoltà per la Red Bull con Max Verstappen a oltre un secondo dalla vetta e tanto da migliorarepista di Las. Sergio Perez, invece, ha chiuso la top10 confermando una RB20 non ottimale su questo tipo di tracciato.06.43 La, invece, ha confermato di trovarsi bene su questa pista e, anche sul passo gara, nei pochi giri messi a segno, ha fatto capire di essere in forma. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso al 4° e 6° posto ma non hanno provato il time attack finale, preferendo pensare alla lunga distanza. Vedremo ora come risponderà la vettura con il Cavallino Rampante.06.40 Cosa ci ha detto la FP1? La prima sessione di prove libere, disputata nel tardo pomeriggio del giovedì di Las, si è conclusa con la doppietta Mercedes.