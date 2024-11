Linkiesta.it - La Cop29 è ancora piena di nodi da sciogliere

Il primo era stato Sultan Al Jaber, presidente della precedente Cop di Dubai, che per raggiungere l’accordo finale aveva convocato il “Majlis”, l’assemblea della tradizione araba. A Baku, la presidenza azera della ventinovesima conferenza Onu sul clima ha invece riunito la “Qurultay”, il concilio militare dell’aristocrazia medievale dei territori caucasici. Si attendono ora le conseguenze della plenaria che ha riunito i Paesi firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico (Unfccc). Da programma, ladovrebbe concludersi oggi, venerdì 22 novembre, ma già dai primi giorni le negoziazioni sono andate avanti molto lentamente.Il mandato principale di questa conferenza, ribattezzata non a caso «Cop della finanza», è un’intesa sulle risorse economiche per l’azione climatica dei Paesi in via di sviluppo.