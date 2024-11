Gaeta.it - La cassazione respinge il ricorso di Pietro Pala: condanna all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Fezzuoglio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La recente decisione della Corte Suprema diha sigillato il destino giuridico di, il quale aveva presentato uncontro laperdelDonato, avvenuto il 30 gennaio 2006 durante un intervento per una rapina a Umbertide. La pronuncia dei giudici segna un punto finale in una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica e sociale, affermando la tenuta delle prove e della sentenza emesse nei precedenti gradi di giudizio.Ladiè stato riconosciuto colpevole deldi Donato, undeceduto durante un intervento in cui stava svolgendo il suo dovere. La Corte d’assise di primo grado aveva stabilito la responsabilità di, seguita dalla conferma della sentenza da parte della Corte d’appello di Firenze.