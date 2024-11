Lanazione.it - Innovazione nelle Cure Palliative: il progetto dell’Asl Toscana Sud Est al XXXI Congresso Nazionale SICP

Arezzo, 22 novembre 2024 –: ilSud Est alIl riconoscimento a un approccio innovativo multidisciplinare che migliora il benessere degli assistiti Ilinnovativo, promosso dall’Azienda USLSud Est, sullePrecoci e Simultanee (CPP/SC) nella gestione della malattia oncologica avanzata, è stato selezionato per una presentazione orale al prestigiosodella Società Italiana di), in programma a Riccione dal 21 al 23 novembre 2024. Ilrappresenta un passo avanti significativo nell’assistenza ai pazienti oncologici avanzati. Tra i punti di forza spiccano: - L’introduzione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), integrato conprecoci per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.