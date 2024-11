Butac.it - Il passaggio a FWA e la truffa del cambio gestore

Oggi trattiamo una modalità davvero interessante sfruttata da alcuni call center per convincerci a un. Non avevo mai incontrato questo sistema e credo sia importante riportarvelo, in quanto lo ritengo molto più convincente di altri che abbiamo trattato in precedenza.Martedì 20 novembre ricevo una chiamata da Adele, che si qualifica come servizio tecnico del miodi telefonia. Mi chiede come mi trovo con tale, e mi spiega che mi chiama per prendere un appuntamento con un tecnico per una modifica di linea. Si sorprende che io non abbia ricevuto una mail con la comunicazione di quanto mi sta spiegando. In pratica, mi dice, Telecom ha bloccato la possibilità al miodi usare la fibra, costringendolo a cambiare e passare alla rete FWA 5G. Ilè praticamente indolore, mi dice, basta installare una piccola antenna all’esterno.