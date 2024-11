Movieplayer.it - Il Mio Matrimonio Felice, recensione OAV: un (quasi) lieto fine

Leggi su Movieplayer.it

Questo OAV arricchisce la serie di sfumature delicate, di dolcezza e romanticismo e risponde alla domanda che tutti i fan della serie si stavano ponendo sin dall'inizio: cosa rende undavvero? Che senso ha la felicità? Come si misura, quanto dura, che colore è? L'OAV di Il Mio(Watashi no Shiawase na Kekkon), disponibile su Netflix, prova a rispondere a questa domanda, a modo suo. In un modo che ripercorre la storia di Miyo e Kiyoka. Basato sulle light novel di Akumi Agitogi e prodotto dallo studio Kinema Citrus, questo episodio speciale riprende l'ambientazione da fiaba della serie e la arricchisce con nuovi spunti narrativi, combinando il romanticismo, gli elementi soprannaturali e le dinamiche delicate già presenti, con una conclusione che sa di un sogno ancora non finito.