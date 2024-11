Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 22 novembre: Serie B, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

di22, ci sono gli anticipi diB,1 più tre partite dellaPro.Finalmente si riparte: conclusa la sosta per le nazionali tornano in campo i principali campionati europei con gli anticipi di1 più tre partite del campionato arabo. In Germania il Bayern Monaco capolista proverà la fuga battendo l’Augsburg che ha una delle peggiori difese del campionato con venti gol subiti in dieci partite.Idi22B,1,Pro(LaPresse) – IlVeggente.it In vista della Champions, giocano in anticipo anche PSG e Monaco che occupano le prime due posizioni della1: vittoria altamente probabile per la squadra di Luis Enrique contro il Tolosa, mentre la squadra del Principato dovrà vedersela col Brest, altra squadra che sta giocando la Champions.