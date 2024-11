"Guardate qui". Arresto Basciano, da Milo Infante i dettagli choc sulla vicenda

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ex gieffino Alessandroè stato arrestato dopo un’inchiesta scaturita dalla denuncia della sua ex compagna, Sophie Codegoni, risalente a dicembre 2023. Secondo quanto riportato dall’ordinanza di custodia cautelare, le accuse a suo carico comprendono minacce di morte, aggressioni fisiche, condotte persecutorie e violenze, tra cui l’ultima aggressione ai danni di un amico di Sophie. L’ex gieffina aveva già raccontato in un’intervista a Verissimo di aver subito comportamenti aggressivi da parte di. Nel corso della puntata di Ore 14, il giornalistaha letto ad alta voce idell’ordinanza di, rivelando i contenuti delle minacce e degli insulti di Alessandro, non prima di chiedere scusa al pubblico per il forte contenuto dei messaggi, censurati nelle parti più violente.