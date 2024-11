Gaeta.it - Giovani in azione all’imun: un’assemblea per un futuro sostenibile

Facebook WhatsAppTwitter Un evento unico ha visto protagonisti migliaia di, i cui sforzi si sono tradotti in una simuldell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Divisi in commissioni e impegnati in un’intensa attività diplomatica, questi ragazzi hanno discusso delle principali tematiche affrontate dall’Agenda Onu. Il tutto è culminato in una presentufficiale delle loro risoluzioni al Teatro Brancaccio, un palcoscenico che ha dato vita a un vero e proprio dibattito globale.reale: il lavoro dei “diplomatici”Per quattro giorni, questi“diplomatici” si sono confrontati su questioni di grande rilevanza sociale e geopolitica. Ognuno di loro ha interpretato il ruolo di un rappresentante di un Stato membro, affrontando sfide che spaziano dalla giustizia sociale alla lotta contro la violenza di genere.