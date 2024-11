Ilrestodelcarlino.it - Furti di trattori, catturato nel bed & breakfast

A distanza di poco più di un mese dall’esecuzione del mandato di arresto europeo scattato in Romania nei confronti di tre romeni membri di un gruppo criminale specializzato nel furto di, nella tarda serata di mercoledì, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 34enne romeno, in Italia senza fissa dimora. Sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo – che si trovava in un beddel centro in compagnia di un giovane connazionale – deve infatti ancora scontare sei mesi rimanenti di reclusione a seguito di una condanna della corte d’Appello di Trieste, tre anni e otto mesi per associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata adi mezzi agricoli. Fatti che l’uomo avrebbe commesso su tutto il territorio nazionale. Ultimate le procedure di identificazione per lo straniero si sono aperte le porte del carcere, dove sconterà la sua pena.