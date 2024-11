Quotidiano.net - “Eroismo, dolore e speranza. Le tre parole simbolo del Venezuela”. Parla Antonio Ledezma, ex sindaco di Caracas

Un popolo eroico. “Abbiamo vinto le elezioni il 28 luglio, uniti, opponendo i nostri voti alla violenza, nonostante i brogli e le minacce della cricca di Maduro”. Il. “Il nostro Paese potrebbe essere ricchissimo, con 80 miliardi di barili di riserve di petrolio, gas, risorse idriche.invece offriamo stipendi e pensioni miserabili e un bambinono su tre è denutrito”. E la. “Trionferemo, questo regime criminale cadrà, lo sento”., 69 anni, avvocato, exdi- censurato, sequestrato, incarcerato dal regime Maduro - esule dal 17 novembre 2017, oggi si batte per la libertà. E sfoggia sulla giacca la spilla con la sagoma e i colori del suo amato Paese. Gli occhi velati dal filo di tristezza dell’esule. "È la, la fede nella mia gente che mi tiene in vita, l’esilio è stato come se mi strappassero il cuore, l’anima”, confida.