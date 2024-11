Gaeta.it - Crollo delle temperature e arrivo della neve: cosa aspettarsi in Italia dal 28 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mese disi appresta a chiudersi con un drastico abbassamentoin. Secondo le previsioni meteorologiche, un’ondeggiante perturbazione accompagnerà il paese verso un’esperienza invernale anticipata, con possibili nevicate a quote insolitamente basse. L’apertura di dicembre porterà con sé un notevole cambiamento climatico, rendendo necessari preparativi adeguati.Cambio di stagione inDopo un autunno che ha presentatopiù elevatemedia, la situazione sta per mutare rapidamente. Già nelle settimane precedenti, il clima ha mostrato segni di instabilità, conche si sono attestate sotto i valori normali rispetto ai trend registrati negli anni passati. La prossima settimana, in particolare dal 28 al 30, si prevede un abbassamento significativo