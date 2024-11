Biccy.it - Cosa ha fatto Sophie Codegoni mentre Alessandro Basciano entrava in carcere

Leggi su Biccy.it

Ieri sera è stata una serata decisamente movimentata per i Basciagoni dato cheè stato preso dalla Polizia e scortato incon l’accusa di stalking e di aver minacciato di morte la sua compagna.Il caso è stato raccontato anche su Rai2 da Milo Infante (nessun accenno, invece, a Pomeriggio 5). “La custodia cautelare è stata chiesta perché con l’attività investigativa dei Carabinieri sono emerse cose importanti” – le parole di Infante – “Se è stato richiesto l’arresto è perché c’erano gli estremi e sono state raccolte delle prove. Lui faceva dalle cinquanta alle sessanta chiamate al giorno, le inviava innumerevoli messaggi pieni di insulti e minacce. Al culmine di una lite le sputava in faccia“.“Se non torni con me ti ammazz0 come un cane”, tutte le minacce che hanno portato l’arresto dihttps://t.