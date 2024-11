Oasport.it - Coppa Davis, il saldo negativo di Lorenzo Musetti. Con l’Australia tocca a Berrettini?

Non è stato l’esordio che avrebbe sognatonei quarti di finale della Final Eight di2024 contro l’Argentina. La netta sconfitta contro Francisco Cerundolo sullo score di 6-4 6-1 ha posto l’accento sul bilancio tutt’altro che buono del toscano quando ha vestito l’azzurro. Se si vanno a consultare i dati, si riscontra un bilancio con il “-“.BILANCIOOVERALL3 vittorie e 6 sconfitteBILANCIOSINGOLARE2 vittorie e 4 sconfitteBILANCIODOPPIO1 vittoria e 2 sconfitteUn dato che desta preoccupazione in casa Italia, dal momento che, classifica alla mano, è il n.2 della formazione tricolore. Tuttavia, il suo rendimento in questa competizione è stato spesso deficitario e non all’altezza delle aspettative. Una motivazione risiede nel contesto di gioco.